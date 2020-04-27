الحكاية مش كورونا.. رسالة نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل





ويتميز بديناميكية مفرطة في الأداء، وتحدي حقيقي، تشهده المستشفى وفريق العمل بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والقاتل.





يقول دكتور محمد رضا، لصدي البلد، الحكاية رحلة طويلة اخترنا إننا نكملها، مليانة صعوبات وتحديات ومجهود مش عارفين هنقدر نكمل رحلتنا إمتى، لكننا واثقين في ربنا إننا هـ نوصل لبر الأمان.





ويضيف:" الرحلة مليانة صحبة وللمرة المليون هنقول الكنز كان دايمًا في الرحلة. ووجه نائب مدير المستشفي، الشكر لجميع العاملين بالجيش الأبيض، قائلا:" شكرا لكل اللي ركب وجدّف، ولكل من شاف ودعا وكل من عدّى فسلّم".





خاتما:" شكرًا لكل الفريق وشكر أكبر لمحبي الفريق وشكرا لكل من ساهم وبيحاول يساهم".

يعد الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالاسماعيلية، واحدا من فريق طبي معالج لمئات الحالات الوافدة من محافظات مدن قناة السويس والمجاورة لها.