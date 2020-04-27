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فن

سليمان عيد ساخرا من "صلعته": تفتكروا اسم العمل ايه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:02 ص
سليمان عيد
سليمان عيد
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محمد بدران
شارك الفنان الكوميدي سليمان عيد، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة له.

وسخر سليمان عيد من رأسه الأصلع، وعلق عليها ضاحكا: "تفتكروا اسم العمل ايه".

ويشارك سليمان عيد في مسلسل " فلانتينو " الذى يعرض حاليا في السباق الرمضانى من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وكان آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان"، الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، كما شارك أيضًا فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".
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تفتكروا اسم العمل ايه؟

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