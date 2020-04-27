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سيارات

للمرة الأولى .. شاهد كاديلاك اسكاليد ESV 2021

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة كاديلاك عن التفاصيل الرسمية الاولى وصورة واحدة لاسكاليد ESV ذات القاعدة الطويلة ، بعد فترة وجيزة من تسرب أسعار كاديلاك اسكاليد 2021 عبر الإنترنت .

و تمثل اسكاليد ESV الجديدة الإصدار ذو القاعدة الطويلة، وهذا يعني انها كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,766 مم، مقارنة بـ 5,382 مم للإصدار القياسي، وتمتلك قاعدة عجلات بطول 3,407 مم، مقارنة بـ 3,071 مم للإصدار القياسي.

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اسكاليد ESV الجديدة لديها أيضًا مساحة تخزين خلفية أكبر بنسبة 18.1% خلف الصف الاول مقارنة بالجيل السابق، حيث تبلغ سعة الشحن الآن 3,584 لتر، أكبر بكثير من 3,089 لتر من اسكاليد 2021 القياسية.

وستتوفر السيارة بخيارين، الأول هو محرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ولكن إذا رغب العملاء في ذلك، يمكنهم اختيار محرك Duramax توربو ديزل جديد سعة 3 لتر بدون دفع مبالغ إضافية، والذي يولد قوة 477 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، وتتوفر إصدارات بدفع خلفي ودفع كلي.

و يبدأ سعر اسكاليد ESV 2021 من 80,490 دولار (3 لإصدار Luxury ذو الدفع الخلفي، مقارنة بسعر يبدأ من 76,195 دولار للإصدار القياسي، في حين أن إصدار Sport ذو الدفع الكلي من اسكاليد ESV يبدأ من 92,890 دولار ، ولا يبدو الأمر كما لو أن إصدار ESV سيحصل على إصدارات Premium Luxury وPlatinum Package الأعلى في اسكاليد القياسية.

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