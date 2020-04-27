أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

عبّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد رسالته الرومانسية لها.





قالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات: " انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".





وكان أحمد العوضي ، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: " شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".





يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان احمد العوضي صورة لبوستر مسلسل ونحب تاني ليه من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وهنأ احمد الفنانة ياسمين عبد العزيز علي المسلسل وعلق قائلا :" مبروك يا حبيبتي ومبروك يا كيكو (كريم فهمي) ومبروك شريف منير".





بينما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها أثناء ممارستها الرياضة في صالة الجيم بشكل قاس.





وتغزل أحمد العوضي في ياسمين عبد العزيز ورشاقتها معلقا على الفيديو: "عاش يا وحش".