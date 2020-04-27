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توك شو

أحلنا 144 للتحقيقات.. التنمية المحلية: مستمرون بكل حزم وقوة في إزالة التعديات.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:00 ص
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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اسراء صبري
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