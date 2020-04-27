أحلنا 144 للتحقيقات.. التنمية المحلية: مستمرون بكل حزم وقوة في إزالة التعديات.. فيديو

التنمية المحلية: استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع و6880 فدانا من أملاك وأراضي الدولة بعد التعدى عليها.. وبعض المواطنين يستغلون ظروف الدولة أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا