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الإثنين 27 أبريل 2020 - 24 : 04 ص
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توك شو
أحلنا 144 للتحقيقات.. التنمية المحلية: مستمرون بكل حزم وقوة في إزالة التعديات.. فيديو
الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:00 ص
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خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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اسراء صبري
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الكلمات المفتاحية
ما هو فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا ورمضان
التنمية المحلية
اخبار التوك شو
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