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هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:19 ص
هل سيؤثر قرض صندوق
هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟
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عبد العزيز جمال
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرض جديد طلبته مصر من صندوق النقد الدولي.

وأكدت في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أمس الأحد، إن هذا القرض لا يتضمن إجراءات إصلاحية جديدة تخص المواطن، وهو عبارة عن قرض لدعم الدولة في جهود مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن القرض لبرنامج فني ومالي ، قائلة:" فكرت الحكومة الاقتراض من صندوق النقد بدلا من السوق ، وهناك دول كثيرة تقدمت لطلب اقتراضات ، وهذا هو دور الصندوق في الوقت الحالي".

وتابعت:"اقتصادنا وقف على رجليه ولكنه تأثر ، وعشان مناخدش فلوس مخصصة للصحة أو التعليم ولا نستنزف الاحتياطي".

وقالت : "إن البرنامج السابق كان على مدى 3 سنوات وكانت ثقيلة على المواطن ، ولكن الاتفاق الجديد لا يتضمن إجراءات جديدة تخص المواطن فهو يتعلق باستمرار إصلاح هيكلي للقطاعات وليس له علاقة بالاصلاح النقدي او المواطن".
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