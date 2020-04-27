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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: زعيم الشمالية بصحة جيدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد مسئولون من كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، على عدم رصد أي تحركات غير طبيعية في كوريا الشمالية، كدليل على مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. 

وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كيم يون تشول، وفق ما نقلته وكالة رويترز، إن الحكومة لديها القدرات الاستخباراتية لتقول بكل ثقة إنه لم يحدث أي شئ غير عادي في كوريا الشمالية. 

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي أن كيم قد خضع لعملية جراحية في القلب والأوعية الدموية أو كان في عزلة لتجنب الإصابة لفيروس كورون المستجد. 

وقال مون تشونج إن، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في تصريحات لوسائل الإعلام في الولايات المتحدة: "موقف حكومتنا ثابت". 

وأضاف: "كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة، ويقيم في منطقة ونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم الكشف عن حركات مشبوهة حتى الآن". 

وكانت تقارير أمريكية أشارت إلى إحتمالية وفاة زعيم كوريا الشمالية بسبب مضاعفات جراحة قام بها في القلب. 



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