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أخبار العالم

صحيفة بريطانية: جونسون قد يخفف القيود بسبب كورونا قريبا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
رجحت صحيفة تليجراف البريطانية، قيام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المحدد في الـ 7 مايو المقبل. 

وقالت الصحيفة: "7 مايو هو الذي الذي سيكون على الحكومة البريطانية قانونيا مراجعة إجراءات الإغلاق، إلا أنه ربما سيقوم بوريس جونسون بتغيير هذه القيود في وقت أبكر من ذلك". 

ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مهام عمله اليوم الإثنين، عقب الشفاء بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد، حيث سيظهر في مؤتمر صحفي. 

وكشف جونسون عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في أواخر مارس الماضي، وتم نقله إلى العناية المركزة في أوائل ابريل الجاري. 

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة في بريطانيا إلى أكثر من 154 ألف إصابة إلى جانب أكثر من 20 ألف وفاة. 

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