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أخبار العالم

ولا يزال سبب الحادث غامضا .. استئناف أعمال ترميم كنيسة نوتردام وسط تفشي كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:25 ص
كنيسة نوتردام
كنيسة نوتردام
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على صالح
استأنفت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين العمل لترميم كاتدرائية نوتردام، والذي تم تعليقه في مارس الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وتعرضت كاتدرائية نوتردام في باريس لأضرار جسيمة في حريق مدمر قبل عام، واستبعدت السلطات الفرنسية احتمال تعرضها للحرق العمد او تبرير الحادث بذلك على أنه سبب الحريق، وتم التبرع بنحو 922 مليون يورو لترميم الكاتدرائية.

ومن المتوقع أن يتبع العمال قواعد التباعد الاجتماعي ومعايير النظافة وسط الإغلاق المستمر بسبب فيروس كورونا.

واندلع حريق كبير في نوتردام في 15 أبريل 2019، ما تسبب في انهيار برج الكاتدرائية والدمار الجزئي لهيكلها، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق ، لكن السلطات الفرنسية استبعدت وجود أي دوافع إجرامية.


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