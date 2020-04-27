AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار خفيفة على أماكن متفرقة في القليوبية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:19 ص
سقوط امطار
سقوط امطار
Advertisements
إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرفة بقرى ومدن المحافظة.


ولم تؤثر الأمطار على حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، حيث شهدت الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية انسيابا في الحركة المروية.


من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع أي تقلبات للطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.


وشدد المحافظ ، على استمرار تجهيز المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل وسحب اى تجمعات للمياه فور سقوط الأمطار.


وقال محافظ القليوبية إن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل الطارئ مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس سيئ وأمطار غزيرة بالقليوبية وتراكم المياه فى الشوارع.. شاهد

أمطار متوسطة تضرب مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

طقس المحافظات.. شوارع الدقهلية تخلو من المارة بسبب الأمطار.. القليوبية تعلن حالة الطوارئ.. وبرق ورعد في الغربية

طقس سيئ وأمطار على القليوبية.. المحافظة ترفع حالة الطوارئ ..صور

سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة في القليوبية

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية من أطباء العزل بمستشفى كفر الدوار مع الأطفال المصابين بـ كورونا

منعا لـ التزاحم..القوى العاملة : صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مستمر حتى 10 مايو

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

مؤمن سليمان ينتقد إدارة الزمالك بسبب محمود كهربا.. تفاصيل

نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة هذه الفترة.. فيديو

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ٢٧-٤-٢٠٢٠

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير