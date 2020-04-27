أمطار خفيفة على أماكن متفرقة في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرفة بقرى ومدن المحافظة.





ولم تؤثر الأمطار على حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، حيث شهدت الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية انسيابا في الحركة المروية.





من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع أي تقلبات للطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.





وشدد المحافظ ، على استمرار تجهيز المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل وسحب اى تجمعات للمياه فور سقوط الأمطار.





وقال محافظ القليوبية إن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل الطارئ مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.