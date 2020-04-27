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مرأة

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:54 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة  ياسمين صبرى مؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن وقعت ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

اشتهرت الفنانة ياسمين صبرى بمكياجها  الصاخب و الملفت الذى يكشف دائما عن جمالها و جمال ملامحها سواء أرتكز على الألوان الصاخبة أو الألوان البرونزية فكلاهما يمنحها وجها مشرقا.

تعتمد ياسمين صبرى على صيحات المكياج التى تزيد من جمالها وتمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.

و يرتكز مكياج ياسمين صبرى  في بعض اطلالاتها على الآي لاينر والرموش الاصطناعية التي تبرز جمال العينين، كما تفضل طلاء الشفاه  الأحمر  و وبرونزي ولكنه في الأغلب تظهر بالوردي وهادئ اللون.
 

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري
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