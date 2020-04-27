إصلاح ماسورة مياه الشرب في روض الفرج.. وتحرك عاجل من محافظة القاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مل والذى وقع بشارع روض الفرج أمام محطة المترو وهى الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه ، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.





كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.





كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة.





وعلى الفور انتقل رئيس حيي الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين ١٢شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع ، كما تم غلق المياه ، وجاري إصلاح الماسورة في اقرب وقت ممكن .



