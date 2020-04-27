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محافظات

إصلاح ماسورة مياه الشرب في روض الفرج.. وتحرك عاجل من محافظة القاهرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مل والذى وقع بشارع روض الفرج أمام محطة المترو  وهى الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه ، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة. 

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة.

وعلى الفور انتقل رئيس حيي الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين ١٢شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع ، كما تم غلق المياه ، وجاري إصلاح الماسورة في اقرب وقت ممكن .

يذكر أن محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحي عين شمس والعقارات المقامة على جانبى منطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة، وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق.

يأتي ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة خاصة تلك التى قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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