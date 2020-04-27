ضبط ١٧ طن أرز ودقيق مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص بالمقطم

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط ١٧ طن أرز ودقيق مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة.





فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المخزن بدون ترخيص .





وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على ( ١٢ طن أرز ، ٥ طن دقيق ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



