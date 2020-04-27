AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ١٧ طن أرز ودقيق مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص بالمقطم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط ١٧ طن أرز ودقيق مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة.

فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن  بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على ( ١٢ طن أرز ، ٥ طن دقيق ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
   
بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط مخزن زيوت سيارات تركيا مجهولة المصدر

ضبط ٣٠٠ كيلو دواجن مجمدة مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بباب الشعرية.. صور

ترشيحاتنا

عادات كارثية تجنبها في رمضان.. فيديوجراف

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

شرح كيفية غسل الجنابة الصحيح في 10 خطوات

روح الفانلة الحمراء.. حمودي يحن للأهلي

بقيمة جنيهين.. انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

هل الغرغرة في نهار رمضان تفطر الصائم؟.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا