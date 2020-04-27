AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

عقب جولته في 4 مناطق بالقاهرة.. مدبولي: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا.. وتسوية أي عقار مخالف بالأرض

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
مدبولي :

الانتهاء من تنفيذ محور إبراهيم العرابي 100%

مدبولي يوجه محافظ القاهرة بإزالة عمارة مخالفة بالكامل وتسويتها حتي سطح الأرض

الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات 

مشروع كبير للإسكان البديل بماسبيرو للسكان الذين طلبوا أن يعودوا


أدلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة والتي رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الجولة هو تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية التي يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة، وفي مُقدمتها محور الفريق إبراهيم العرابي (محور الطوارئ سابقًا) والذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، فضلًا عن مُتابعة أعمال الازالات التي تتم لأعمال البناء العشوائي من العمارات والأبراج المخالفة التي تم إنشاؤها في الفترة الحالية استغلالًا لانشغال الدولة بالتصدي لبعض التحديات مثل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على توجيهه إلى محافظ القاهرة بضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتي سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المباني وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا في هذا الصدد أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالي لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب في ضياع الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة في إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال لمُعاينة مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري تنفيذها في تلك المنطقة، لافتًا إلى أن العمل في تلك المشروعات جار علي قدم وساق لتعويض التباطؤ الذي حدث في وتيرة العمل خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتقال الي ميدان التحرير، والذي قاربت الأعمال فيه على الاكتمال، لافتًا إلى أن الميدان سيكون علامة مميزة لان العمل يتم فيه وفقًا لأعلي مستوي.
 وسلط رئيس الوزراء الضوء على اختتام الجولة بتفقد منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تابع أعمال الإنشاءات التي تتم في المنطقة، قائلًا: " مشروع كبير للإسكان البديل للسكان الذين طلبوا أن يعودوا مرة أخري إلى المنطقة بعد التطوير"، هذا فضلًا عن بعض الأبراج الأخرى التي تم البدء في تنفيذها بالمنطقة.

وفي ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: " حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر، وأن الدولة تستمر في عملها بصورة كبيرة جدًا"، خاصة أن دولة بحجم مصر يجب أن تظل تعمل ولكن في نفس الوقت بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، حتى يتم التوصل إلى اكتشاف مصل وعلاج نهائي لهذا المرض. 

  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فض سوق عشوائي وإزالة مباني مخالفة في حملة بمدينة نصر.. شاهد

رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق ابراهيم العرابى

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 134 عمارة سكنية بديلة لسكان العشوائيات

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيـرة عين الصيرة.. ويؤكد: ستصبح مزارًا سياحيًا

رئيس الوزراء عن كورونا: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر

للاطمئنان.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمثلث ماسبيرو ومحور عرابي

ترشيحاتنا

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

شمس الكويتية تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وتفضح ضحاياه | تفاصيل

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها