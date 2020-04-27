الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

أسدل خالد علي المنسق الإعلامي لصن داونز الجنوب أفريقي، الجدل حول بشأن وجود صفقة تبادلية مع الأهلي من خلال انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو للفريق المصري، مقابل الأنجولي جيرالدو.

وقال خالد علي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "كل ما تردد في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة، الأهلي لم يعرض انتقال جيرالدو بشكل نهائي ودفع مقابل مادي".

وأضاف: "الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع صن داونز لضم اللاعب الأوروجوياني، ولكني تلقيت اتصالا من الأحمر، للحديث بشأن اللاعب وذلك دون عرض أي مقابل مادي".





وتابع: "صن داونز يعيش حالة من الاستقرار المادي ولا يفكر في بيع سيرينو بالوقت الحالي، باعتباره من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني المدير الفني".

وقال: "سيرينو مرتبط بعقد مع صن داونز لمدة 3 سنوات، ولا توجد أي نية لرحيله عن صفوف الفريق لرغبة النادي في تكرار إنجاز 2016 بالفوز بدوري أبطال أفريقيا".