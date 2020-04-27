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أخبار العالم

شرطة دبي: لم نسجل إصابات بكورونا في المؤسسات العقابية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:02 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

قالت شرط دبي إن المؤسسات العقابية لم تسجل رصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ " كوفيد 19"، بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربةي المتحدة، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وصرح مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي العميد علي الشمالي، بأنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية وتطبيقها على كل من الموظفين والنزلاء.

وعن أبرز هذه الإجرءات قالي الشمالي:" أولًا يخضع أي موظف يدخل المؤسسات العقابية لقياس درجة حرارته ويلزم بارتداء الكمامة والقفاز التي تزوده بها الإدارة، إضافة إلى تزويده بالمعقمات وعند دخول الموظف إلى المبنى يفرض عليه المرور في جهاز التعقيم الذاتي للتعقيم 100%، قبل الدخول للنزلاء وعند البوابة الرئيسية يتم أخذ حرارته أيضًا".

واستكمل "عندما يدخل الموظف من البوابة الرئيسية للدخول إلى مباني السجون يتم أخذ حرارته مجددًا".


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