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أخبار البلد

المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:39 م
تطهير وتعقيم مترو
تطهير وتعقيم مترو الأنفاق
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حمادة خطاب
واصلت شركة المترو، أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم وارتداء الكمامات باستمرار.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور
المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور
المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور
المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور
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