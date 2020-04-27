ليلي أحمد زاهر لوالدها: كل سنة وأنت ممثلي المفضل

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر جمهورها بصور لها مع والدها الفنان أحمد زاهر من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصورة قائلة: " كل سنة وانت ممثلي المفضل".





وتفاعل عدد من محبيها ومتابعيها مع الصورة، و علق أحدهم قائلا: " منورين شاشات رمضان السنادي".





وتابعت أخرى قائلة :" احلي اتنين في الدنيا ".





يذكر أن ليلي احمد زاهر تشارك هذه السنة في رمضان 2020 من خلال مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهد صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.