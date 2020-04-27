AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلي أحمد زاهر لوالدها: كل سنة وأنت ممثلي المفضل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:21 م
احمد زاهر وابنتة
احمد زاهر وابنتة
Advertisements
ندى فكرى
شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر جمهورها بصور لها مع والدها الفنان أحمد زاهر من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصورة قائلة: " كل سنة وانت ممثلي المفضل".

وتفاعل عدد من محبيها ومتابعيها مع الصورة، وعلق أحدهم قائلا: " منورين شاشات رمضان السنادي".

وتابعت أخرى قائلة :" احلي اتنين في الدنيا ".

يذكر أن ليلي احمد زاهر تشارك هذه السنة في رمضان 2020 من خلال مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهد صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.
View this post on Instagram

كل سنة و انت ممثلي المفضل😌☺️❤️

A post shared by L🌟 (@lailaazaherr11) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دايما بيديني طاقة إيجابية وحماس .. إدوارد يوجه رسالة لهذا المخرج | شاهد

شاهد.. هنادي مهنا بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

بصورة من طفولتها .. هنادى مهنا تهنئ والدتها احتفالا بعيد الأم

بعد الظلام يأتي النور .. مي عمر تتألق بالأسود

هنادى مهنا تطرح البرومو الدعائي لمسلسل دهب عيرة.. فيديو

شاهد.. هنادي مهنا في ظهور خاص مع خطيبها أحمد خالد صالح

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة في حوار مع رئيس تحرير أ ش أ: 2.5 مليون عامل يستفيدون من منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة.. واِعرف موعد بدء صرف المرحلة الثانية

بعد مقلب رامز في ياسمين صبري.. أول ظهور لـ أبو هشيمة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 1236 وخروجهم من العزل

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة إيجابية لفيروس كورونا و20 وفاة

زينة لـ أمير كرارة: معقولة كل يوم كم العياط اللى بنعيطه ده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال