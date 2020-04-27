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حوادث

تصادم سيارة بـ نخلة في أسيوط يسفر عن إصابة 8 أشخاص

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:32 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إيهاب عمر
أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم  سيارة ملاكي بنخلة بالطريق السريع أمام قرية عون الله التابعة لمركز القوصية في أسيوط.


تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة القوصية بتصادم سيارة ملاكي بنخلة على الطريق السريع دائرة المركز ووجود مصابين.


وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي  رقم "3847 ي و س" بنخلة على الطريق السريع أمام قرية عون الله التابعة لمركز القوصية، ما أسفر عن إصابة" هاني. ز. م" 35 عامًا، و" بسمه. ا. ش" 18 عامًا، و"هندى. ا.ش" 22 عامًا، و"حور.س.هـ" 3سنوات، و"كراز.هـ.ز" 3سنوات، و"على. ص. ا" 25 عامًا، و و"مريم. ش. م" 25 عامًا، و"ماريا.م. ز" 16 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، لتلقي العلاج.
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