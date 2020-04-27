تصادم سيارة بـ نخلة في أسيوط يسفر عن إصابة 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بنخلة بالطريق السريع أمام قرية عون الله التابعة لمركز القوصية في أسيوط.









تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة القوصية بتصادم سيارة ملاكي بنخلة على الطريق السريع دائرة المركز ووجود مصابين.







