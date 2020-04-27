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أخبار العالم

إيطاليا تسجل 1739 إصابة جديدة و333 وفاة بـ كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:30 م
إيطاليا تسجل 1739
إيطاليا تسجل 1739 إصابة جديدة و333 وفاة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 333 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات لـ26.977.

كما سجلت إيطاليا 1739 إصابة جديدة بكورونا ليتجاوز الإجمالي 199 ألف حالة إصابة.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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