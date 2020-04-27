AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رومانسية تحولت لـ بلطجية.. تعليق ساخر من رامز جلال على أمينة خليل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:24 م
رامز جلال امنية خليل
رامز جلال امنية خليل
Advertisements
توك شو
أصيبت الفنانة أمينة خليل بصدمة وذهول كبيرين؛ بعد ظهور رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".


ووصف رامز، أمينة خليل بأنها "راسمة دور البنوتة الكيوت.. الرومانسية التي تتحول لبلطجية"، ساخرًا "عايزين نجيب مناخيرها الأرض".


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

أول مرة اتثبت كده ولو فكيتني هعدمك.. صراخ علي معلول بسبب مقلب رامز جلال.. فيديو

ياسمين صبري ثالث ضحايا رامز مجنون رسمي.. فيديو

شاهد.. صدمة ياسمين صبري بعد رؤية رامز جلال

شاهد.. أروى عن حلقة ياسمين صبري مع رامز: بيناديكى يقولك إيه ياسمينتى

تعرف على ضحية رامز جلال في رامز مجنون رسمي.. اليوم

ترشيحاتنا

من 150 إلى 375 جنيها شهريا.. صرف حافز إضافي لموظفي الدولة أول يوليو المقبل

أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.. الآن

لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

بعد مقلب رامز في ياسمين صبري.. أول ظهور لـ أبو هشيمة

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان