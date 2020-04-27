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أمينة خليل عن فستان رانيا يوسف: غير لائق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:35 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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حمزة شعيب
دخلت الفنانة أمينة خليل في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".


في فقرة الأسئلة، قالت أمينة خليل إن فتى أحلامها يجب أن يتصف بالرجولة، وليس شرطا أن يكون مفتول العضلات، وحبذا لو كان أطول منها قليلا.

وكانت المفاجأة حضور فستان الفنانة رانيا يوسف الشهير في المقلب، وتحديدا في فقرة الصور، وعلقت عليه أمينة خليل قائلة إنه لم يكن لائقا.


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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