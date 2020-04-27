العراق يسجل حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا، وشفاء 23 مصابا.





بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لـ 1847، فيما بلغ عدد الوفيات 88، وحالات الشفاء 1286.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 207 آلاف حالة وفاة.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.





وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.