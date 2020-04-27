نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل إصابة محمود رياض بفيروس كورونا

قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إن الصحفى محمود رياض شعر بأعراض خفيفة ونصحناه بالذهاب إلى مستشفى الحميات بسبب ارتفاع فى درجات حرارته .





وأضاف " عبد المجيد" ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية "الحدث العربية" ، أنه تم سحب العينة الأولى من الزميل محمود رياض والتى لم تسفر عن كونه مصاب أو غير مصاب ، وتم سحب العينة الثانية والتى أيضا لم تؤكد إصابته بفيروس كورونا .





وأوضح "عضو مجلس نقابة الصحفيين" أن العينة الثالثة أثبتت الإصابة بالفيروس ، ولذلك تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة ، وبمجرد ثبوت حالة الإصابة تم سحب من المخالطين من زوجته وأولاده .





وأشار إلي أنه تم إثبات إصابة زوجته و٢ من أطفاله بفيروس كورونا، أحدهما سنة ونصف والآخر فى عمر الثامنة ، منوها إلى أن النقابة أخذت جميع إجراءاتها بدعمه





ونوه إلى أنه تم خلق فرصة عمل لتعيين زوجة محمود رضا في طاقم إدارة نقابة الصحفيين، وتم إطلاق مبادرة لتبرع بعض الصحفيين للأطفال أبناء الزملاء ضحايا فيروس كورونا.









وأضاف أنه تم تخصيص ٢٠٠٠٠ ألف جنيه لأسرة المتوفي إلى جانب منح الزميل معاش كامل .