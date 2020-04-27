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سيارات

ما هي العلامات التجارية المملوكة لشركة جيلي الصينية؟.. تعرف عليها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أصبحت شركة جيلي لصناعة السيارات من أكبر الشركات غير الحكومية في الصين فى مجال صناعة السيارات، وقد حققت الشركة نجاحًا مدهشًا على مدار السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الذكية والطموحة لمؤسسها الملياردير لي شوفو .


بسطت  شركة جيلي نفوذها عالميًّا وأصبحت، قوة لا يُستهان بها في قطاع السيارات ورمزًا متألّقًا للثورة الصناعية الصينية  خلال سنوات معدودة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويعمل فيها 50,000 موظف، ولديها 14 مصنعا للسيارات حول العالم.


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و استطاعت الشركة الصينية بناء امبراطورية اقتصادية من العلامات التجارية تحت سيطرتها سواء ببنائها أو الاستحواذ عليها ، وخلال السطور التالية نتعرف على الشركات التى تستحوذ عليها شركة جيلي .


أولا : مجموعة جيلي للسيارات .. شركة جيلي ، شركة جيومتري ، شركة لينك أند كو ، شركة بروتون ، شركة لوتس ، شركة سمارت ، نسبة 10% من دايملر مالكة مرسيدس ، ومجموعة فولفو للسيارات.. شركة فولفو ، شركة بوليستر.


ثانيا : مجموعة جيلي التكنولوجية ... شركة كاوكاو “CAOCAO” ، شركة سي أر جي تي “CRGT” ، شركة جي سبايس “GEESPACE” ، شركة ترافيوجا .“TERRAFUGIA”


ثالثا :  مجموعة جيلي التجارية للطاقة الجديدة .. شركة فرايزون أوتو ” FARIZON AUTO” ، شركة إل إل في سي “LEVC”


رابعا : مجموعة ميتايم .. شركة ميتايم التعليمية ، شركة ميتايم الرياضية ، شركة ميتايم للسياحة .

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