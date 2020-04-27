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أخبار العالم

شاهد.. الشرطة التركية تقتل لاجئا سوريا بالرصاص بزعم خرق حظر التجول

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام الشرطة التركية بقتل شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما بزعم خرق حظر التجول.

وقال الناشطون إن الشرطة التركية أطلقت النار على الشاب بمدينة أضنة، في صدره، وتوفي في الحال.

وكشفت بيانات وزارة الصحة التركية، تسجيل  2131 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، فيما توفي 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.


وأوضحت الوزارة، اليوم، الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.


وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19.

وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143.

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