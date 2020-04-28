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توك شو

مزقوقة عليا.. حسن شاكوش يرد على ادعاء راقصة بأنها كانت زوجته

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:08 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل ادعاء راقصة بانها كانت زوجته، قائلا:"  لم أتزوجها ودي مزقوقة عليا وأعرفها بحكم العمل وتجمعنا صداقة طبيعية جدا".

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" لماذا لم تظهر ورقة الزواج العرفي للجميع وهي تدعي انها كانت زوجتي وأنا مبعملش الغلط".

وتابع حسن شاكوش: "لو معاها ورقة تثبت انها زوجتي عرفيا هطلع اقول انها مراتي، لكن أنا  لو هتجوز هتجوز واحدة بنت ناس".

وفي سياق آخر قال حسن شاكوش، إنه يمتلك  اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع  مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا:" حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا  وبدانا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، ومفيش حد عمل التاني ".

وتابع حسن شاكوش:"  حمو بيكا خرج في فيديوهات لمهاجمتي، وأي حد ممكن يسخن حمو بيكا وهو شخصية غلبانة".

وأكمل حسن شاكوش:"  حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي  وبشوف فيديوهاته بضحك".

برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر منقبل المجلس  الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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