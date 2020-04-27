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توك شو

قالي اجتهد.. حسن شاكوش يعرض تسجيلا صوتيا لمكالمة جمعته بـ محمد منير.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:48 م
حسن شاكوش ومحمد منير
حسن شاكوش ومحمد منير
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هاني حسين
هاجم شيخ الحارة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب قوله بأن المطرب محمد منير تواصل معه بعد تحقيقه نجاحا كبيرا .

ورد عليه حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"،  قائلا:"  الكينج محمد منير كلمني وقالي اجتهد وأنه ممكن يديني افكار لاغاني في المستقبل".

وقام حسن شاكوش بتشغيل تسجيل صوتي للمكالمة الهاتفية التي جمعته بالفنان محمد منير ويقول محمد منير في المكالمة: أجتهد اجتهد وأنا ممكن اديلك افكار تنفعك".

وقال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يؤيد قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مضيفا:"  ما نقوم بغنائه اسمع اغاني شعبية وليست مهرجانات ولكن تم تداول اسم مهرجانات  بين الجميع .

وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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