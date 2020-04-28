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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 4 .. شريف منير يتعدى على ياسمين عبد العزيز بالضرب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:47 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.

ونشبت مشاجرة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.

بينما ذهب كريم فهمي، مرة أخرى إلى الأتيليه الخاص بياسمين عبد العزيز، ليتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى.

يذكر أن الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، شهدت العديد من الأحداث المشوقة والمختلفة، حيث تطورت علاقتها بكريم فهمي.

قام كريم فهمي، بالبحث عن ياسمين عبد العزيز عبر جوجل ليكتشف إنها مطلقة ولديها ابنة، لكنه يقرر أن يذهب إلى الجالري الخاص بها، ويلتقيا هناك.

بينما تكشف الأحداث أن كريم فهمي، كان خطيب تارا عماد، صديقة ياسمين عبد العزيز، الأمر الذي قد يكون عقبة في طريقها.

و يشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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