AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيشوا كل لحظة.. ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها بفيديو جديد.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو، يحتوى على عدة صور منذ طفولتها ومع أولادها وأصدقائها وأحبائها .

وعلقت على الصورة قائلة :"عيشوا كل لحظة".

وأثارت  ريهام سعيد الجدل فى الفترة الأخيرة، بسبب أزمتها مع النجمة شيماء سيف، و تعليقها على مشكلة سما المصرى.

ويذكر أن شيماء سيف تراجعت عن هجومها على الإعلامية ريهام سعيد التي تحدثت عنها في فيديو لها، قائلة: "أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل في مجال الفن". 

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعليقها على وزنها.. شاهد شيماء سيف تحذر ريهام سعيد

شيماء سيف تتراجع عن هجومها علي ريهام سعيد: "الصلح خير في الأيام المفترجة"

بعد أزمة حنين حسام.. ريهام سعيد: سما المصري متسابة ليه

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

أول رد فعل لـ ريهام سعيد بعد القبض على سما المصرى.. شاهد

فيديوهات وفجور .. القصة الكاملة للقبض على سما المصرى

ترشيحاتنا

جامعة أمريكية تكشف عن أعراض كورونا ودرجاتها

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور