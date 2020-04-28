درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-4-2020





وتشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 18 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح الصغرى 15 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23

طابا الصغرى 19 والعظمى 29

الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

السويس الصغرى 20 والعظمى 30

العريش الصغرى 15 والعظمى 24

رفح الصغرى 21 والكبرى 34

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 16 والعظمى 35

الوداي الجديد الصغرى 19 والعظمى 37

حلايب الصغرى 23 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 32

أسوان الصغرى 21 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 40

الوادى الجديد 19 الصفرى والعظمى 37



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة.