الحلقة 4 من مسلسل البرنس.. شقيقة محمد رمضان تطلب زيارة خطيبها في السجن

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها مفاجأة رضوان "محمد رمضان" لإخوته، بأن والده كتب له كل ما يملكه بعقد بيع وشراء، قبل موته.





ووقعت مشاجرة بين رضوان، وإخوته، ليترك رضوان فتحى وإخوته، ويخرج، ويدعى فتحى أمام إخوته أن رضوان كذاب، متوعدا إياه: "إنت اللى جبته لنفسك".

بعدها تطلب لبنى من زوجها رضوان، إعطاء إخوته حقوقهم فى تركة والدهم، حتى وإن كان والدهم قد كتب له ممتلكاته بالفعل.

يتأكد فتحى وإخوته من المحامى، من صدق كلام رضوان وأن والده بالفعل سجل له المنزل باسمه قبل وفاته بسنتين.





وبمرور الأحداث تزور نورا وشيماء زوجة فتحى رضوان، فى الورشة ليسألوه عن موضوع الورث، ويعد رضوان نورا بأن النفقات التى كانت يرسلها والدهم ستصلهم جميعا، وتطلب نورا من رضوان زيارة حمادة فى السجن، وينصحها رضوان بنسيان ذلك الموضوع.



ويعرض مسلسل "البرنس" يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.





ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.