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منوعات

شاهد.. ازدحام شديد أمام محلات الكنافة بمصر الجديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:05 ص
ازدحام على محلات
ازدحام على محلات الكنافة والقطايف
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محمد هاني- ايهاب أشرف
اشتد الزحام في الأيام القليلة الماضية أمام جميع المحلات الخاصة بالكنافة والقطايف بسبب الإقبال الشديد عليها من جانب المواطنين.


ويتجاهل المواطنون بشكل ملحوظ التعليمات الخاصة بالابتعاد عن بعضهم البعض، بالإضافة إلى عدم ارتداء الكمامات أو الجلوفزات.


ورصدت عدسة "صدى البلد" زحام المواطنين أمام محلات بيع الكنافة في مصر الجديدة.


وللكنافة عدة أنواع منها الكنافة اليدوية التي تصنع بالطريقة التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعة التي تشبه الشعر، وهذا النوع هو الأشهر لدى ربات المنزل.


أما النوع الثالث والأخير فهو الكنافة الماكينة، حيث إنه يصنع بواسطة الآلة.


أما عن أسعارها فيتراوح سعر الكيلو من الكنافة اليدوي أو ما يطلق عليها الكنافة البلدي من ٨ إلى ١١ جنيها.


سعر الكيلو من الكنافة الشعر يتراوح من ٧ إلى ١٠ جنيهات.


سعر الكيلو من الكنافة المكينة يتراوح من ٧ إلى ١٠ جنيهات.
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