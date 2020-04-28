انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل اليوم، وسجل هبوطا 19 بالمئة أو 2.45 دولار إلى 10.34 دولار للبرميل وانخفض الخام الأمريكي 25 بالمئة أمس.

ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدث تعاملات فقد 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولارا للبرميل.

وأمس خسر خام القياس 6.8 بالمئة وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو في 30 أبريل.





وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد-19.

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية لامتلأت بنسبة 85 بالمئة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.