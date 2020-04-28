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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٨-٤-٢٠٢٠

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها اسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2020.

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أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 30 و31 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 41و42 جنيها ، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلي 40 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.50 جنيها إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 33 و35 جنيه، أما كرتونة البيض البلدى ب 42 جنيها وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر ١٨و19جنيهات، والبط البكينى 7 جنيهات.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيه ، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم ١٧ جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.
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