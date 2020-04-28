أمريكا تدعم المحتل وتؤكد موافقتها على الاستيطان الإسرائيلي

في تناقضٍ جديد، أعلنت الولايات المتحدة عن موافقتها المبدأية وإشارتها الخضراء لمواصلة الاحتلال عمليات الإستيطان والسيطرة على أراضي الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، الذين تؤخذ أرضيهم عنوة منهم.





ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، وفي تأكيد لما سبق وقاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإمكانبة الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "كما أوضحنا دومًا، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية".





وأضافت أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس دونالد ترامب".





ويمثل هذا التصريح توضيحًا لما أعلنه وزير الخارجية الأميرك مايك بومبيو، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.





وكان ترامب قد كشف في أواخر يناير عن "رؤيته" للسلام في الشرق الأوسط، التي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءًا لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.





ورفضت الحكومة الفلسطينية هذه التصريحات كما رفضت سابقتها، ودعت جامعة الدول العربية لإنعقاد طارئ الخميس عبر الإنترنت، لبحث التطور الجديد.



