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رياضة

العروض تنهال على كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:40 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
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محمد السعيد
تلقى كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي، عروضا عديدة، للرحيل عن الزعيم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط السعودية"، أن كارلوس إدواردو تلقى عروضا قوية من أندية صينية وكورية ويابانية، بالإضافة إلى أندية القمة في البرازيل.

وأضافت الصحيفة، أن مارسيلو بينهيرو سيناقش العروض مع نجم الهلال، في ظل اقتراب نهاية عقده مع زعيم آسيا.

وتابعت الصحيفة، أن إدواردو سيقرر مصيره مع الهلال الهلال، سواء بالقاء أو المغادرة، في نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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