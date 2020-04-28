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احنا نقلبها خيمة بقى.. الشيف شربيني يسخر من مفيدة على الهواء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:40 م
الشيف ومفيده
الشيف ومفيده
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فرح علاء الخولي

يعلق الشيف الشربيني على ملابس الإعلامية مفيدة في حلقة اليوم الثلاثاء، لأنها ترتدي واحدة من العبايات المصنوعة في مصر وبأيدي مصرية، ساخرًا على العباية: "احنا نقلب المطبخ خيمة بقى".

وردت عليه الإعلامية مفيدة "ما لها العباية ما هي حلوة اهيه، والمرة الجاية هجبلك واحدة".

تعرض قناة "CBC" برنامج "الشيف ومفيدة" بداية من اليوم الجمعة، أولى أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، وطوال أيام الشهر الكريم.

 

"الشيف ومفيدة" تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني والذي يقدم يوميًا وصفات جديدة وأكلات رمضانية مع "منيو مختلف" هذا العام يناسب من يطبخ لأول مرة، حيث يبدأ الشيف اليوم في الحلقة الأولى بطريقة عمل الفتة وأكلات أخرى مميزة. 

قالت مفيدة شيحة في تصريحات إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، إن البرنامج كاد أن لا يظهر للنور هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد ولكنهم اختاروا أن يقدموا لربات البيوت فرصة للإبداع في المنزل، مؤكدةً أن المنافسة ستكون شديدة مع الشيف الشربيني في الطبخ وتبادل الخبرات في الأكلات التي سيتم تقديمها للمشاهدين.

جدير بالذكر أن البرنامج يعرض على CBC في رمضان للعام السادس على التوالي، وتقدمه مفيدة شيحة والشيف الشربيني.

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