عام على وفاة علي عبد الحليم.. 5 معلومات عن أشهر مذيع برامج دينية في التليفزيون





وكان الإعلامي أشرف عبد الحليم، شقيق الراحل، ناشد متابعيه قبل وفاته عبر موقع "فيسبوك" الدعاء للإعلامي علي عبد الحليم بعد أزمته الصحية المفاجئة، حيث كتب على صفحته " دعواتكم لشقيقي الإعلامي الدكتور علي عبد الحليم.. فحالته حرجة بالعناية المركزة".





وشيعت جنازة الإعلامي الراحل في مسقط رأسه في الشرقية بـ مدينة كفر صقر.





ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الإعلامي علي عبد الحليم، الوجه المعروف كثيرا للمشاهدين والمذيع الأبرز في القطاع الديني بالتليفزيون المصري.





- الإعلامي علي عبد الحليم، خريج جامعة الأزهر، وحاصل على الدكتوراه فى الحديث وعلومه بإشراف ورئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر.





- أجاد التحدث باللغة العربية الفصحى، وساعده ذلك كثيرا في النجاح في مجاله، حيث ظهر من رحلته الإعلامية، تمكنه من اللغة العربية والتزامه بقواعدها النحوية.





- عمل علي عبد الحليم مديرا عاما للبرامج لدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام).





- تقدم علي عبد الحليم بأوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة كفر صقر في الشرقية.







- اشتهر في فترة التسعينات بتقديم برنامج «فتاوي وأحكام» على شاشة القناة الثانية، وكان فيه الشيخ الراحل عطية صقر ضيفًا دائما.

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم مذيع البرامج الدينية في التليفزيون المصري، الإعلامي القدير علي عبد الحليم في 28 أبريل 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تعرض لها منذ أيام قليلة، دخل على أثرها العناية المركزة حتى وافته المنية.