مجدي عبدالغني ينصح مروان محسن بالرحيل عن النادي الأهلي.. فيديو





وقال مجدي في الغني في تصريحات تلفزيونية: "من الأفضل لـ مروان محسن أن يغير العتبة، مروان يصاب كثير مع الأهلي ولا يشارك بصفة أساسية و لا يسجل كثيرا".





وتابع: "مروان صبحي نجمه مش راكب مع النادي الأهلي، هناك لاعب قد يذهب ناد وينطلق، رغم أنه كان غير متألق في فريقه السابق، والعكس أحيانا نجد لاعبا متألقا في ناد، ثم ينتقل إلى فريق آخر ويظهر بشكل غير جيد".





وشارك مروان محسن مع النادي الأهلي في 10 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.





يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.













نصح مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق، مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، بمغادرة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.