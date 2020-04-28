AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبدالغني ينصح مروان محسن بالرحيل عن النادي الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:02 م
مروان محسن لاعب النادي
مروان محسن لاعب النادي الأهلي
Advertisements
محمد السعيد
نصح مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق، مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، بمغادرة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي في الغني في تصريحات تلفزيونية: "من الأفضل لـ مروان محسن أن يغير العتبة، مروان يصاب كثير مع الأهلي ولا يشارك بصفة أساسية و لا يسجل كثيرا".

وتابع: "مروان صبحي نجمه مش راكب مع النادي الأهلي، هناك لاعب قد يذهب ناد وينطلق، رغم أنه كان غير متألق في فريقه السابق، والعكس أحيانا نجد لاعبا متألقا في ناد، ثم ينتقل إلى فريق آخر ويظهر بشكل غير جيد".

وشارك مروان محسن مع النادي الأهلي في 10 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انسي انتمائك.. طه اسماعيل يفتح النار على عمرو الجنايني بسبب الاهلي والزمالك

احتمال تأجيل المباراة ساعة.. أزمة تواجه طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 120

وسط أنباء عن تأجيل المباراة لمدة ساعة.. وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة

رسميا.. تأجيل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

حق الزمالك يلجأ للفيفا .. نجم الأهلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

مجدي عبدالغني: هذا المدرب كان يكرهني.. وطالبني بالرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

كيفية تجديد خلايا البنكرياس.. بدون أدوية

لمرضى القولون.. توقف عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

وفاة مدرب النصر السعودي السابق

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

ظلا معا 73 عاما وتوفيا بفارق 6 ساعات.. قصة مؤثرة لزوجين مصابين بـ كورونا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية