توزيع حقائب الوقاية من كورونا على دور الأيتام والمسنين بـ5 محافظات

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرية للاتصالات فى توزيع حقائق الوقاية من فيروس كورونا وكراتين المواد الغذائية على دور الأيتام والمسنين وذوى الإعاقة بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والسويس وبورسيعد وذلك ضمن فعاليات مبادرة حماية التى أطلقتها صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف من السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم غير القادرين في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.





وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة تواصل تقديم خدماتها الإنسانية والمجتمعية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 ضمن مبادرتها حماية والتى جابت محافظات مصر لتقديم خدماتها لشرائح غير القادرين من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمالة الغير منتظمة، مضيفا أنه تم توزيع حقائب الوقاية على 180 دور رعاية أيتام ومسنين بمحافظات مصر وجارى استكمال التوزيعات.





وأضاف عبد الفتاح أن مبادرة حماية قامت بتنظيم حملات لتوزيع حقائب الوقاية ضد فيروس كورونا والتى تشمل كمامات، وكلور مطهر، وقفازات، وكحول، وصابون، وترمومتر طبى، على دور رعاية الأيتام والمسنين بالمحافظات، بهدف مساندة الدولة فى تنفيذ خطتها الإستراتيجية والتى تتضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح المهندس عادل حامد المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير لتقديم الدعم لدور الأيتام والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة لمواجهة فيروس كورونا ينطلق من واقع المسئولية المجتمعية للشركة وانطلاقا من أهمية الدور الحيوي للمصرية للاتصالات فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى مساندة الدولة للخروج من هذه الأزمة الحالية، ولتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا من خلال تقديم المساعدات العينية والوقائية، على دور الأيتام والمسنين فى محافظات مصر.