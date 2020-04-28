صاحب أكبر شركات للإنتاج التلفزيوني في العالم العربي .. 15 معلومة عن حسن عسيري ضحية رامز مجنون رسمي

وقع الفنان السعودي حسن عسيري ضحية لمقلب رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

من هو حسن عسيرى :_

من مواليد 14 فبراير بمدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية عام 1967م - 14/11/1386هـ متزوج وأب لثلاث بنات. كان أول ظهور له كممثل اثناء دراسته الجامعية حيث ظهر في مسلسل أردني باسم " قال الحكيم " عام 1988م.









مدير شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة إحدى شركات مجموعة mbc وإحدى أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني في القطاع الخاص بالعالم العربي بقدرتها التمويلية والإنتاجية.









اشرف على انتاج أكثر من 128 مشروعا تلفزيونيا خلال خمسة وعشرين عاما.









حصد لصالح التلفزيون السعودي الجائزة الذهبية لمسلسل عندما يزهر الخريف في المهرجان العربي بتونس في دورته 16 عن الاعمال الاجتماعية للعام 2015.









حصد لمسلسل الملك فاروق عدد ست جوائز ذهبية وفضية واحدة في مهرجان القاهرة التلفزيوني دورته 13للعام 2008.









حصد لمسلسل الملك فاروق جائزة الاخراج الذهبية في مهرجان البحرين "مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون .2008









حقق لسلسة "أسوار" الجائزة الذهبية في مهرجان التلفزيون بالبحرين 2007









تم عرض ( 15 دقيقة ) من سلسلة (اسوار) خلال مهرجان إيمي العالمي بنيويورك في عام 2007 أمام 600 ممثل عالمي وبذلك يعتبر مسلسل أسوار أول إنتاج خليجي، يدعى لهذا المهرجان العالمي .









حصد لسلسلة أفلام الساكنات في قلوبنا الجائزة الذهبية في مهرجان الأردن للإعلام العربي عام 2012 .









جائزة المفتاحة تقديرا لجهوده المميزة في خدمة وطنه ومجتمعه 2010









عضو هيئة التحكيم بمهرجان الخليج التاسع (2006م)









حقق عام 2007 أفضل منتج سعودي خلال استفتاء أجرته جريدة الجزيرة.









الأمين العام لجمعية المنتجين والموزعين السعوديين .









عضو جمعية الثقافة والفنون السعودية .









سفير النوايا الحسنة للسلام العالمي.



