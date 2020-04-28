بعد تخفيف القيود.. البنوك السعودية تفتح فروعها أمام العملاء غدا

أعلنت البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إعادة فتح فروعها لاستقبال العملاء، بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.





وكانت المملكة قد أعلنت رفع حظر التجول جزئيا عن جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي تم عزلها مسبقا.





وقررت الحكومة السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من غد الأربعاء 29 أبريل، وحتى 13 مايو، تشمل المراكز التجارية (المولات) ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.





وقالت البنوك السعودية في إفصاحات للبورصة المحلية، الثلاثاء، إنه تم إعادة تشغيل الفروع ومراكز التحويل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.





وأضافت: "نظرًا لعدم المقدرة على تحديد مدة استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي".





وفي سياق ذي صلة، سمحت شركة الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للبلاد، بالحجوزات الداخلية عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو المقبل، فيما لم تعلن رسميا عودة الرحلات.