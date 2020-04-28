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رياضة

مدرب الهلال السعودي السابق يقترب من قيادة نيوكاسل يونايتد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:48 م
خورخي خيسوس مدرب
خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي فلامينجو البرازيلي، اقترب من تولي مهمة الإدارة الفنية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكر موقع جول العالمي أنه بعد اقتراب صندوق الاستثمارات السعودي، من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، سيولون اهتمامًا حول التعاقد مع خيسوس لتدريب الفريق الإنجليزي في الموسم القادم.

وأشار الموقع أن خيسوس والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هما أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لنادي نيوكاسل بعد بيعه لهيئة الاستثمارات السعودية، حيث أن خيسوس سينتهي عقده مع فريقه البرازيلي بنهاية شهر يونيو، بينما لا يدرب بوتشيتينو أي فريق في الوقت الحالي.

وسبق لخيسوس تولي مهمة تدريب فريق الهلال السعودي، قبل أن يرحل عام 2018، ويحل محله الروماني رازفان لوشيسكو، والذي قاد الفريق فيما بعد للفوز بدوري أبطال آسيا العام الماضي.
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