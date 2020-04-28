ترامب: تخطينا المرحلة الأسوأ في وباء فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد مطالبة الصين بدفع تعويضات كبيرة نتيجة تسببها في انتشار فيروس كورونا.





وأضاف ترمب أن المرحلة الأسوأ من وباء فيروس كورونا باتت خلفنا، مشيرا إلى أن إدارته تبحث مع شركات الطيران وضع برامج فحوص طبية للمسافرين.





وكان الرئيس الأمريكي قد شن بالأمس هجوما شرسا على الصين وأشار إلى أن المخابرات الأمريكية تحقق بشكل جدي في احتمالية أن تكون الصين مسؤولة عن نشر الفيروس، لافتا إلى أنه من غير المستبعد أن يتم مقاضاة الصين وتغريمها مبالغ مالية كبيرة جدا نتيجة تسببها في هذا الأمر.











