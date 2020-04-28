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مرأة

مناسب لجميع أنواع الشعر.. فوائد غير متوقعة لاستخدام الحناء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:32 م
فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر
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آية التيجي
لا تقتصر فوائد الحناء  على الشعر فقط، وإنما يستخدم ايضا على اليدين والقدمين، فهي علاج ممتاز للعديد من الأمراض، ولكن في هذا التقرير نذكر أبرز فوائد الحناء على الشعر.

ويمكن استخدام فوائد الحنة للشعر الدهني والجاف، حيث تعتبر الحنة مجرد أوراق، ويتم طحنها واضافة لها العديد من المكونات واوراق الكركدية، على ان يتم تطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وحتى يحصل الشعر على فوائد الحناء، وإليكم أبرز الفوائد، والتي يمكن ان تحصل عليها عند وضع الحناء على الشعر.

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وتستخدم الحناء منذ القدم على الشعر لصبغ بلونها الأحمر الداكن، وكان من اول المستخدمين له السيدات ورجال في عصر الفراعنة، ولهذا عيكم التعرف على فوائد الحناء للشعر الدهني والجاف:

فوائد الحناء للشعر

1- علاج الحرارة في فروة الرأس وتبريدها.

2- علاج القشرة والميكروبات في فروة الرأس.

3- تقليل إفرازات العرق في الرأس.

4- تخفيف الالتهابات الجلدية في فروة الرأس.

5- منح الشعر الحيوية والطاقة والقوة.

6- التخلص من الشعر الابيض.

7- تكثيف الشعر وحمايته من التساقط.

8- العمل على تثبيت نسبة حموضة الرأس.
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