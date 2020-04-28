مناسب لجميع أنواع الشعر.. فوائد غير متوقعة لاستخدام الحناء

ويمكن استخدام

الدهني والجاف، حيث تعتبر الحنة مجرد أوراق، ويتم طحنها واضافة لها العديد من المكونات واوراق الكركدية، على ان يتم تطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وحتى يحصل الشعر على فوائد الحناء، وإليكم أبرز الفوائد، والتي يمكن ان تحصل عليها عند وضع الحناء على الشعر.

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