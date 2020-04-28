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فن

مع الحصان.. ياسمين رئيس في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:27 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد بدران
نشرت ياسمين رئيس، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة لها برفقة "حصان".


وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من محبي الفنانة الشابة، خاصة مع ظهورها بإطلالة جديدة، اعتمدت فيها على تيشيرت ابيض وبنطلون جينز.


وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.


وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية. 


وعن أحدث أفلامها، فقط تجاوز فيلمها لص بغداد الـ 19 مليون جنيه مصري في أسبوعه الثاني، ليحقق أعلى انطلاقه في شباك التذاكر في تاريخ النجمة، الفيلم هو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقيت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد. 




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#nophotoshop #nofilter 🐎

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