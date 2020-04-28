بالأسماء.. خروج 4 حالات كورونا جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء

سجلت مستشفى أسوان التخصصى للعزل خروج 4 حالات جديدة بعد تماثلهم للشفاء واستجابتهم لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.













وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.













وجاءت أسماء المتعافين الجدد على النحو التالى وهم "السيد.س.ا" و"شيماء.م.ع" من عزل المدينة الشبابية، بينما خرج "تهانى.ب.ا" و"فاطمة.م.ر" من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة.













ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأنه بالتنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.













وقال مصطفى أبو المجد إن قرار تخصيص المدينة الشبابية منطقة عزل، جاء بديلًا لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، نظرًا لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملائمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر وتعد أيضًا أكثر أمانًا وسلامة للمرضى.













وأوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المدينة الشبابية مجهزة بالكامل، وتضم نحو 300 سرير ولكن مع حالات العزل سيتم تخصيص 4 آسرة فقط فى الغرفة الواحدة بدلًا من 10 أسرة.













وتابع أن الغرفة مجهزة بالكامل من تكييف وتلفاز، إضافة إلى وجود غرف خاصة بالإشراف ومزودة بحمام داخلى، بجانب وجود مطعم وصالة كبيرة وشاشات تليفزيونية وحمامات وغير ذلك داخل المدينة الشبابية والتى تم الانتهاء من تطويرها وافتتاحها.









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