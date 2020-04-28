تركيبتي مغرية.. فريدة سيف النصر: معملتش دور فيه بوسة.. فيديو

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ، إنها لم تشارك في أي مشهد به قبلات على الإطلاق طوال مشوارها الفني، مؤكدة "معملتش أدوار فيها بوس".









وأضافت فريدة سيف النصر، في حوارها التلفزيوني مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " تركيبتي مغرية ودي طريقة كلامي".









وتابعت " شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما أنكرت أدواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقه لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



