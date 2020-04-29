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توك شو

أحمد صقر يرد: هل أزمة كورونا يحكمها فساد سياسي أو اقتصاد عالمي.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال أحمد صقر رئيس مجموعة صقر للصناعات الغذائية, إن مصر من الاماكن الامنة من انتشار فيروس كورونا بسبب الاجراءات المشددة التي تتبعها الدولة لعدم انتشار الوباء.

وأضاف أحمد صقر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "البناءون" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن فيروس كورونا لم يكن فساد اقتصادي او لعبة أقتصادية من دولة معينه لان هذا الوباء تم الاعلان عنه من منظمة الصحة العالمية ولابد من تصديقها.

وتابع رئيس مجموعة صقر للصناعات الغذائية, أننا لابد من العمل الجاد والتعزيز من الاعمال في هذه الاوضاع حتي لا يصبح الاقتصاد المصري هشاً.

وأوضح أحمد صقر, أن المصنعين ورجل الاعمال لابد ان يكون لهم دور كبير في هذه الازمة ويفعلون أشياء كثيرة حتي لا يكون هناك ركود في الاسواق المحلية.

وأشار إلي أنه لابد من تغطية كل المنتجات الاساسية التي يحتاجها المواطن المصري خلال شهر رمضان أو الاشهر المتبقية حتي لا تكون هناك حاجة للاسواق العالمية في ظل هذه الازمة.

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